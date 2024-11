Ариана Гранде е щастлива и лудо влюбена в гаджето си Итън Слейтър (СНИМКИ)

Ариана Гранде е „много щастлива“, че светът опознава нейния „удивителен” нов партньор Итън Слейтър.

Певицата нямаше как да не се зарадва на новия си приятел на премиерата на "Злосторница" в Лос Анджелис в събота, когато двамата споделиха сладък момент на червения килим.

“Той винаги е толкова очарователен и е толкова невероятен в този филм. Той е толкова невероятен човек”, каза Ариана пред Entertainment Tonight. “Аз много се радвам, че хората го опознават. Сърцето ми е много щастливо.”

По-рано на червения килим Гранде беше видяна да помага на Слейтър да оправи папийонката си, която той съчета със зелено кадифено сако и черни панталони за специалното събитие. Моментът беше бързо заснет от фотографи.

ariana grande and ethan slater share sweet moment at the “wicked” premiere pic.twitter.com/lazlpnLv5J