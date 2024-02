Жизел Бюндхен - лудо влюбена в треньора си по джиу-джицу Хоаким Валенте

Приятели на бразилския модел Жизел Бюндхен твърдят, че отношенията с новото ѝ гадже се развиват с много бърза скорост, а самата тя била лудо влюбена в него.

43-годишният супермодел е прекарала празника Свети Валентин в компанията на инструктора по джиу-джицу Хоаким Валенте, като двамата били забелязани да се целуват в нейния квартал в Маями, споделят свидетели пред изданието Page Six, предава dir.bg.

"Те са много влюбени", казал близък на Бюндхен и Валенте, въпреки че супермоделът и до днес предпочита да отклонява въпросите, свързани с тяхната връзка.

Gisele Bündchen and jiu-jitsu trainer Joaquim Valente ‘deeply in love,’ seen kissing on Valentine’s Day in Miami: sources https://t.co/wcH9RJLJUQ pic.twitter.com/dgbAuac3VY