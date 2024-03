Жизел Бюндхен отрече да е изневерила на бившия си съпруг

Световноизвестният модел Жизел Бюндхен определи като „лъжа“ слуховете по нейн адрес, че до развода ѝ с Том Брейди се стигнало след изневяра от нейна страна, пише novini.bg.

В интервю за New York Times 43-годишната Бюндхен отрече мълвата, че е изневерила на бившия си съпруг с инструктора ѝ по джиу-джицу Жоаким Валенте.

Бразилският супермодел беше в брак с известния куортърбек на „Тампа Бей Бъканиърс“ от Националната футболна лига (НФЛ) в периода от 2009 до 2022 г., от когото има две деца.

Тя използва повода, за да изкаже мнението си, че когато се стигне до раздяла в една връзка, винаги жената е тази, която бива обвинявана и сочена с пръст.

"Това е нещо, което се случва с много жени. Винаги им се прехвърля вината, когато проявят куража да прекратят някоя токсична връзка, и после ги упрекват в изневяра.", допълни Бюндхен.

