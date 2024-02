Русия иска да конфискува замъка на Алла Пугачова и Максим Галкин (СНИМКА)

Държавната дума на Русия призова Министерство на вътрешните работи да положи усилия, за да провери дали замъкът на Алла Пугачова и съпруга и Максим Галкин може да бъде конфискуван, позовавайки се на новия закон за отнемане на имущество от чуждестранни агенти, съобщава телеграм каналът “Shot”, цитиран от "Телеграф".

В момента дворецът в село Гряз, оценен на около милиард рубли, е регистриран на името на Галкин. Двойката така и не успя да продаде огромния имот, макар да се опитва от близо две години.

Russian media report that Russian superstar Alla Pugacheva, after leaving the country, put up for sale her castle in the village of Gryaz near Moscow for a billion rubles. The other day, a photo of Pugacheva's new Israeli passport was circulating on the network. pic.twitter.com/tL7Sxp0ijs