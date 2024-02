Starbucks пуска кафе с вкус на свинско в Китай (СНИМКА)

Кой не обича малко задушено свинско месо с кафето си? Starbucks залага на тази необичайна комбинация с нова напитка, която беше пусната в Китай в чест на Лунната нова година, описвайки вкуса ѝ като “интересен”.

Напитката е комбинация от сос за овкусяване на задушено свинско, еспресо и мляко на пара, с допълнителен сос от свинско и свински гърди за декорация, според приложението за доставки на Starbucks. Цената ѝ стартира от 68 юана (9.45 долара), според приложението.

Dubbed the "Abundant Year Savory Latte," the brand describes it as having an "interesting" flavor. https://t.co/MCai38vEYK

Публикувани от Starbucks Reserve Roastery снимки на напитката в китайската социална мрежа Weibo показват ивица от тъмночервен сос върху лате пяната, като всичко това е гарнирано с парче свинско месо на шишче върху ръба на чашата.

☕️ Braised-pork-flavored #coffee by @Starbucks , priced at 68 yuan ($9.45), would u like to have a try? Dubbed the “Abundant Year Savory Latte,” the coffee is debut to celebrate the #ChineseNewYear2024 with its “interesting” flavor. Some netizens describe the coffee tasted a bit… pic.twitter.com/XIsNF0uhst