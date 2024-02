Влогърка, даваща родителски съвети, получи максимална присъда за насилие над деца (ВИДЕО)

Бивша ютубърка, която давала родителски съвети онлайн, беше осъдена на до 30 години затвор, след като призна, че е упражнявала физическо и емоционално насилие над децата си.

Руби Франки, майка на шест деца от Юта, която давала съвети за възпитание чрез популярния някога видео блог, наречен "8 Passengers", убедила двете си най-малки деца, че са зли, обладани и трябва да бъдат наказани, за да се покаят.

42-годишната жена и нейната бизнес партньорка, консултантката по психично здраве Джоди Хилдебрандт, се признаха за виновни по четири обвинения в тежко насилие над деца.

Former YouTubers Ruby Franke and Jodi Hildebrandt will be sentenced Tuesday after both women pleaded guilty to several counts of child abuse. https://t.co/8SgG4QxP6q — Court TV (@CourtTV) February 20, 2024

В споразумението за признаване на вина Франке призна, че е ритала сина си, докато е била обута в ботуши, държала е главата му под вода и е затваряла устата и носа му с ръце.

Тя и Хилдебрандт признават, че също така са принуждавали момчето да полага многочасов физически труд в летните горещини без много храна и вода - причинявайки му дехидратация и слънчеви изгаряния с мехури.

Според записите на спешните повиквания, 12-годишният син на Франки избягал през прозореца на къщата на Хилдебрандт в южния град Ивинс в щата Юта през август и помолил съсед да се обади в полицията. Той бил слаб, покрит с рани и имал тиксо около глезените и китките си, предава Sky News.

NEW: 'Parenting' YouTuber of six Ruby Franke sentenced up to 60 years in prison for child abuse.



Franke's abuse came to light after her youngest son escaped the home with duct tape around his ankles and wrists.



He said that his mother was tying him up in the home and putting… pic.twitter.com/J2Pimhz9J3 — Collin Rugg (@CollinRugg) February 22, 2024

Според заповедта за обиск момчето казало на полицаите, че Хилдебрандт е използвала лют червен пипер и мед, за да превърже раните му.

Двете жени са арестувани в дома на Хилдебрандт и всяка от тях е обвинена в шест престъпления, свързани с насилие над деца при утежняващи вината обстоятелства.

Франки се признава за виновна по четири от шестте си обвинения и за невинна по две от тях на изслушване през декември в споразумение, което е прието от съда.

И двете жени получиха четири отделни присъди за лишаване от свобода за срок от 1 до 15 години. Присъдите ще бъдат изпълнявани последователно и са максималните за всеки пункт от обвинението съгласно законодателството на Юта. Дължината на всяка от присъдите в крайна сметка ще бъде определена от Съвета по помилванията и предсрочното освобождаване на Юта, според информация на Utah's Deseret News. Жените обаче няма да излежат повече от 30 години поради закона на Юта относно последователните присъди, съобщава Business Insider.

Ruby Franke who ran the 8 Passengers family YouTube channel, has been sentenced to 4 life sentences of one to 15 years, after pleading guilty to 4 counts of aggravated child abuse. In court she addressed her kids, stating "I wouldn't have led you to darkness knowingly" Thoughts? pic.twitter.com/YN1f0lB4wz — Saammuel (@Saammuel) February 20, 2024

По време на изслушването за произнасяне на присъдата Франки отправила послание към децата си, които не се появили, за да видят майка си в затвора: "Никога няма да спра да плача за това, че нараних нежните ви души. Готовността ми да пожертвам всичко за вас беше майсторски манипулирана в нещо много грозно. Взех от вас всичко, което беше меко, безопасно и добро."

Преди ареста си през 2023 г. Руби Франки вече е противоречива фигура в света на родителските влогове. Тя и съпругът ѝ са критикувани онлайн за някои родителски решения, включително за това, че забраняват на най-големия си син да излиза от спалнята си в продължение на седем месеца заради шеги с по-малкия си брат. В други видеоклипове Руби Франки разказва как няма да занесе обяда на една от децата си в детската градина, което го е забравило вкъщи, и как заплашва да отреже главата на плюшена играчка на момиче, за да я накаже, че прави бели в къщата.

Каналът "8 Passengers" в YouTube е спрян, а Кевин Франки е подал молба за развод.