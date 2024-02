Марк Уолбърг се появи на интервю с кръст на челото (ВИДЕО)

Марк Уолбърг е присъствал на литургия в църквата, преди да се появи в различни сутрешни токшоута в Ню Йорк. Това се вижда от пепел, поставена във формата на кръст на челото му.

Actor Mark Wahlberg:



“I have a lot to be grateful for... It’s about trying to do more. To be better, to grow as a person, as a servant to God, as a father, as a husband, to grow as an example.” 🙏pic.twitter.com/GvQK5V4RGk