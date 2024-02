Почина известният парижки дизайнер Клод Монтана (СНИМКИ)

Дизайнерът Клод Монтана, утвърдил се в света на модата през 80-те години на миналия век, почина на 76 години в петък в Париж, съобщи АФП.

"От болница Бретоно в Париж ме информираха за кончината му тази сутрин", съобщи близък на дизайнера пред изданието, цитирано от БТА.

Клод Монтана се сдобива със световно признание през 80-те и се превръща в тотален любимец, когато се присъединява към модна къща "Ланвен" през 1990 г., на стотната ѝ годишнина.

claude montana, you will forever be missed. you have my heart 💔 pic.twitter.com/oA6uDD1Bhb