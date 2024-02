Откриха 3 неизвестни досега луни около Уран и Нептун

Астрономи са открили три неизвестни до този момент луни в Слънчевата система - две от тях кръжат около Нептун и една - около Уран, съобщи Асошиейтед прес.

Отдалечените от планетата ни малки луни са били наблюдавани с помощта на мощни наземни телескопи в Хавай и Чили, обявиха от Международния астрономически съюз. С тях известните луни около Нептун стават 16, а около Уран - 28.

Една от новооткритите луни на Нептун е с най-дългата орбита, известна досега. Естественият спътник прави пълна обиколка около Нептун за 27 години, каза Скот Шепард, астроном от Института Карнеги във Вашингтон, участвал в изследването.

Новооткритата луна на Уран, с предполагаем диаметър от едва осем километра, изглежда е най-малкият естествен спътник на планетата.

