След критиките към външния ѝ вид: Ейми Шумър разкри, че страда от Синдром на Кушинг

Актрисата и режисьор Ейми Шумър разкри, че има синдром на Кушинг.

Тя разкри състоянието си, след като бе засипана от коментари, че лицето ѝ е подпухнало.

Първоначално Шумър приписа промяната във външния си вид на ендометриоза. По думите ѝ обаче последвала диагноза - Синдром на Кушинг я е накрало да се чувства „преродена“.

"Съществуват няколко вида болест на Кушинг. Някои от тях, които могат да бъдат фатални, изискват мозъчна операция или отстраняване на надбъбречните жлези", каза актрисата пред бюлетина News Not Noise.

"Аз имам онзи вид Кушинг, който просто ще се оправи от само себе си и аз съм здрава, което е най-великата новина, която може да си представите," добави тя.

