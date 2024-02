Ал Пачино и 29-год. му приятелка излязоха на романтична вечеря след съдебните сблъсъци (СНИМКИ)

Изглежда, че кино легендата Ал Пачино и младата майка на последното му дете Нур Алфала изпитват топли чувства помежду си въпреки, че наследникът им ги изправи в съда един срещу друг.

Двамата бяха забелязани да вечерят заедно в Бевърли Хилс, месеци след като приключиха съдебните спорове за попечителството на детето им. Папараците заснеха как Нур Алфала се качила в колата на Пачино след вечерята.

Al Pacino and Noor Alfallah were spotted heading out to dinner at Cipriani in Beverly Hills 📸 pic.twitter.com/B8TdkQTeFC