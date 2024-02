Адел отложи концертите си в Лас Вегас заради здравословни проблеми

Адел отложи всички концерти през следващия месец в Лас Вегас, след като обяви, че е болна.

Британската певица заяви в социалните мрежи, че лекарите са ѝ казали да си почива, но не разкри подробности за заболяването си.

Съобщението идва малко повече от пет месеца преди концертите ѝ в Мюнхен през август, които ще продължат четири дни.

В изявлението си тя заяви: "За съжаление трябва да си почина и да сложа на пауза програмата си във Вегас."

Новите дати за 10-те отложени концерта все още не са обявени, но на притежателите на билети ще бъде изпратена информация.

