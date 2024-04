Защо Ребъл Уилсън е убедена, че Адел я мрази

Актрисата Ребел Уилсън твърди, че певицата Адел със сигурност я мрази в червата си и всичко според нея е свързано с постоянните сравнения помежду им по отношение на теглото и визията им.

В откъс от предстоящата си книга, комедийната звездата разкрива, че носителката на куп награди "Грами" вероятно не е най-големият ѝ фен, тъй като двете са били съпоставяни доста през годините.

Въпреки че Уилсън признава, че никога не се е конфронтирала директно с Адел относно предполагаемата омраза, тя наистина смята, че Адел би избягвала една евентуална среща помежду им, ако двете случайно попаднат на едно и също светско събитие, пише dir.bg.

Ребел твърди, че хитмейкърката също така не харесва да бъде сравнявана с нейната героиня от франчайза "Pitch Perfect", която беше скандално наречена "Дебелата Ейми".

Припомняме, че и Ребел, и Адел преминаха през впечатляващи промени и се разделиха с огромно количество килограми през последните години.

Адел не е единствената знаменитост, която е спомената в предстоящите мемоари на Ребел. Актрисата обвини колегата си Саша Барон Коен, че се е държал брутално с нея, докато двамата са си партнирали във филмов проект. Самият комик категорично отрече всички обвинения срещу себе си.

