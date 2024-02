Актрисата от "Семейство Сопрано" Дреа де Матео изплати ипотеката си благодарение на OnlyFans (СНИМКИ)

Актрисата от хитовия сериал "Семейство Сопрано" Дреа де Матео похвали платформата OnlyFans за "спасяването на живота й".

Тя изпаднала в много трудна финансова ситуация, след като отказът ѝ да си постави ваксина срещу COVID ѝ коствал предложения за ангажименти и буквално я оставил с едва 10 долара в банковата ѝ сметка.

Въпреки че миналата година 52-годишната Дреа първоначално не желаела да се присъедини към абонаментната услуга за възрастни, сега тя разкрива, че пикантните кадри, които е качвала, са се оказали толкова доходоносни, че е изплатила ипотечните си дългове в рамките на пет минути. Наред с това дори е стартирала собствен бизнес.

"I’m a controversial b**** so OnlyFans is the only social media platform where I can be ultra-free! It's an excellent way to fund new business ventures without bowing to corporate America. Invest in YOURSELF. ONLYFANS FOREVER!" - @dreadematteo pic.twitter.com/K8SqNcP7Jo

Освен с разходите по къщата си, тя имала нужда от пари и за да се грижи за едната си майка, която страдала от деменция.

"Това ни спаси. OnlyFans ми спаси живота, 100 процента. Не мога да повярвам, че го казвам, но наистина ни спаси. Всеки, който иска да ме осъди и да ме унижи, да го направи. Само се надявам никога да не се окажете в положението, в което аз бях, да се грижа за две малки деца", споделя през сълзи в тв интервю Дреа.

"Поставиха ми възбрана и къщата ми беше наводнена, така че се опитвах да я продам бързо. Исках да опитам да я продам, преди да са я взели. В същото време загубих майка си, а другата ми майка, която има деменция, беше останала без пари за болногледачката си. Не знаех кой път да поема, за да тръгна нагоре", допълва още актрисата.

Любопитното е, че идеята да се включат в платформата, е на съпруга ѝ, с когото обсъждали да направят подкаст. Още тогава тя не била много съгласна. С днешна дата, Дреа е категорична, че макар в началото да не е искала да се включва в OnlyFans, днес е доволна от избора си. Освен това тя признава, че няма никакво намерение скоро да закрива профила си там, пише още dir.bg.

