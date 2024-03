Бащата на Бианка Ченсори бесен на Кание Уест заради "пошлата" голота на дъщеря му

Бащата на Бианка Ченсори иска да се изправи срещу Кание Уест заради опасения, че откъсва дъщеря му от семейството ѝ и я превръща в “пошла стока”.

Лео Цензори, чийто брат е известен гангстерски убиец, иска да седне на една маса с рапъра, за да поговорят за поведението му напоследък, съобщават източници на Daily Mail.

Bianca Censori’s dad wants to confront Kanye West over model’s ‘trashy’ nudity: ‘That isn’t love’ https://t.co/5oNE93fGYK pic.twitter.com/ildjTHErad

“Бащата на Бианка - Лео иска да седне на една маса с Кание и да го попита какво, по дяволите, си мисли, когато парадира с Бианка като с трофей”, заяви близък до Бианка източник пред изданието.

"Иска да попита Кание какво би направил, ако дъщерите му Норт или Чикаго излязат на публично място полуголи."

Източници споделиха още, че Лео и семейството му смятат, че Уест е откъснал Биака от семейството ѝ.

“Лео честно казано иска просто да седне с Кание, за да му каже, че той наранява семейството ѝ, като превръща любимата му дъщеря в боклукчийско изглеждаща пазарна стока.”

Източникът твърди, че Бианка не взима сама решенията, когато става въпрос за избора ѝ на тоалети.

“Никой мъж не бива да насърчава жената, която обича, да излиза на публични места и да се представя по този начин. Това не е любов. Това е контрол”, допълва вътрешният източник.

Bianca Censori's father wants to CONFRONT Kanye West over her X-rated outfits https://t.co/bG5UNcOrYQ pic.twitter.com/vm1XH7pR3V