Приятел на Лиъм Пейн, обвинен за убийството му, съди бащата на певеца за клевета

Аржентинският бизнесмен и дългогодишен приятел на Лиъм Пейн – Рохелио „Роджър“ Норес, заведе дело за клевета срещу бащата на покойния изпълнител, Джеф Пейн. Искът е подаден в сряда в щата Флорида и е свързан с обвинения за непредумишлено убийство , които Норес получи след трагичната смърт на звездата от One Direction.

Според документите, с които Page Six разполага, Норес твърди, че Джеф Пейн е предоставил под клетва неверни изявления и „съществени пропуски“, които вече се тиражират в медиите. Те се отнасят до ролята на Норес в грижите за Лиъм, описвайки го като длъжен да наблюдава певеца „поради неговите зависимости“. Норес категорично отрича да е имал такова официално задължение, заявявайки, че двамата са били просто „близки приятели, които са си оказвали взаимна подкрепа“.

Адвокатите на Норес твърдят още, че Джеф е разполагал с пряк контакт със сина си чрез телефона, лаптопа му или неговия бодигард. Освен това, в иска се посочва, че Норес дори помолил Джеф да дойде в Уелингтън, Флорида, през септември 2024 г., за да помогне с грижите за Лиъм, но той отказал.

