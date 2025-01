Хенри Кавил стана баща за първи път (СНИМКИ)

Британският актьор Хенри Кавил и приятелката му Натали Вискусо са станали родители за първи път, съобщи сп. PEOPLE, позовавайки се за свои източници.

Засега двойката не разкрива повече подробности за бебето – името, пола и точната дата на раждане остават тайна. Въпреки това, папарашки снимки, публикувани от The Daily Mail на 18 януари, показват Кавил и Вискусо, разхождайки се с детска количка по улиците на Австралия.

Актьорът в момента се намира в страната за снимките на предстоящата игрална адаптация на култовата анимация Voltron.

Henry Cavill and Natalie Viscuso were spotted with their newborn baby in Gold Coast, Australia. pic.twitter.com/Hy6RJTT8Rj