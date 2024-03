22-годишен еротичен модел разкри как Леонардо ди Каприо се отнася с жените в леглото (СНИМКИ)

Модел на "Плейбой" хвърли сянка върху Леонардо ди Каприо, след като се целува с него по време на купон в Лос Анджелис.

22-годишната Хике Конингс твърди, че се е целунала с 49-годишната холивудска звезда в ексклузивен нощен клуб, но го е сметнала за "твърде странен и твърде стар". Позирайки за корицата на холандското издание на Playboy, тя си спомня за нощта, в която се е запознала с актьора, носител на "Оскар".

Playboy model, 22, slams Leonardo DiCaprio, 49, as 'too weird and old' after kissing him in a club and claims actor has bizarre bedroom preference https://t.co/8MrzuTykcQ — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 1, 2024

Хике каза: "Беше в един таен клуб в Ел Ей, такъв, в който се влиза само с покана. Видях го да седи там с черната си качулка и черната си шапка и установихме визуален контакт." Тя обясни как мениджърът на Лео я завел на масата на звездата с думите: 'Лео иска да говори с теб.'

Моделът се възползва от случая, за да повдигне въпроса за известната репутация на Лео, че се среща само с модели, които са на възраст под 25 години, за което звездата от "Титаник" се признава за "виновен".

Във въпросната вечер двойката само се целувала, като Хике оцени целувката като "средна работа", казвайки: "Беше добре, но определено не беше най-добрата, която съм имала."

След това тя била поканена да се прибере вкъщи със звездата, но му отказала.

Младата изкусителка разказва: "Той реагира много шокирано. Разбира се, че не беше свикнал с това. Когато казах, че не го познавам достатъчно добре, той ми отговори мило. Уважавам това." Тя обаче добави: "След което той се обърна към друго момиче и я заведе вкъщи."

Хике заяви, че макар да не е спала с Лео, има няколко приятелки, които са прекарали нощта с него, и твърди, че той има някои съмнителни предпочитания в спалнята. Тя разкрива: "Една приятелка каза, че той си държал слушалки в ушите по време на секс, защото не искал да я чува. А друга каза, че дори сложил възглавница на главата ѝ."

Русата красавица заключава: "Не, Лео е твърде странен и твърде стар."

MailOnline се свърза с представители на Леонардо ди Каприо за коментар. Източник заяви пред изданието: "Лео настоява, че никога не е срещал тази дама."

За Леонардо ди Каприо от дълги години се носят какви ли не шеги заради отказа му да ухажва жена, която е на възраст над 25 години.

Младите гаджета на Леонардо ди Каприо

Две години след излизането на филма "Титаник" актьорът, който по това време е на 24 години, започва да се среща с 18-годишния тогава супермодел Жизел Бюндхен, бъдещата бивша съпруга на легендата на НФЛ Том Брейди, но се разделят през 2004 г., когато Жизел е на 23 години.

През 2005 г. Лео се впуска в друг петгодишен романс със супермодела Бар Рефаели, която е на 20 години, когато започват да се виждат.

Когато обаче Бар навършва 25 години през 2010 г., двамата се разделят - така се поставя началото на един очевиден модел на запознанства, който следва Лео през следващите 13 години. След като прекарва десетилетие в два дългосрочни романса, Лео има поредица от кратки афери с известни жени, които са все под 25 години.

Here's Every Person Leonardo DiCaprio Has Ever Dated, And Spoiler: They Were All 25 Or Under https://t.co/p0yBY2pXAm — BuzzFeed (@BuzzFeed) February 25, 2024

През 2011 г. той излизаше и със звездата от "Клюкарката" Блейк Лайвли, която по това време беше на 23 години, а през 2012 г. се събра с 22-годишния модел Ерин Хедъртън, което продължи само няколко месеца. След това Лео продължи с друга 22-годишна - германския модел Тони Гарн, с която се раздели, след като тя навърши 24 години през 2014 г.

През 2015 г. той завързва романс с красавицата от "Спасители на плажа" Кели Рорбах, която по това време е на 25 години, но връзката приключва преди тя да навърши 26 години.

След това през 2016 г. той се впуска в друг романс с 24-годишната актриса Нина Агдал, който приключва две години по-късно, когато Нина става на 25 години.

През 2018 г. Лео се влюби силно в модела Камила Мороне, докато той беше на 43 години, а Камила - само на 20 и за известно време изглеждаше, че Лео най-накрая се е кротнал, преди само един месец след като Камила навърши 25 години, приказният романс на двойката да приключи.

Той директно се върна към старите си порядки, като беше засичан от папараци с куп млади модели, сред които 25-годишната Виктория Ламас и 19-годишната Еден Полани.

Смята се, че в момента Лео се среща с 25-годишния италиански модел Витория Черети, след като за първи път бяха свързани през август 2023 г., когато бяха заснети да хапват сладолед в Санта Барбара. Двойката беше забелязана заедно и в началото на септември, когато се забавляваха, танцуваха и се целуваха в Ибиса.

Leonardo DiCaprio and Vittoria Ceretti Seen in Los Angeles https://t.co/xJ2rD4hR5m — ELLE Magazine (US) (@ELLEmagazine) February 24, 2024

Източници по онова време твърдят, че той е "луд" по Витория, която също като него се вълнува дълбоко от екологични каузи. Те все още не са потвърдили връзката си. Интервюиращи твърдят, че Лео вече се среща единствено с нея, тъй като тя притежава "всички качества, които той търси в партньорката си."