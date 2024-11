Скулптура, купена за 5 паунда, се оказа ценно произведение на изкуството за 2,5 милиона

Скулптура, закупена само за 5 паунда и използвана да подпира врата, беше оценена на 2,5 милиона паунда, след като шотландски съд позволи продажбата ѝ. Съдбата на бюста на Бушардон се решава от години, предаде Си Ен Ен. Той носи името на своя автор - френския скулптор Едме Бушардон, който в началото на 18 век изобразява покойния земевладелец и политик Джон Гордън.

Бушардон извайва бюста през 1728 година, докато живее в Рим. Там среща Гордън, който по това време е на европейско пътешествие, предприемано от млади, аристократични англичанини като символ за тяхното възмажаване. Французинът е бил скулптор на Луи XV и неговата 17-футова скулптура на владетеля се е намирала на централно място в Париж, преди да бъде унищожена по време на Френската революция.

There seems to be something seriously amiss in the way Highland Council are attempting to sell a publicly owned bust of Sir John Gordon by Bouchardon. 1/3 pic.twitter.com/z88Ae6cU2B