Стана ясно кога Кейт Мидълтън ще се завърне за първия си официален ангажимент

Принцесата на Уелс Катрин ще участва в традиционния военен парад, организиран на 8 юни за рождения ден на британския монарх, предадоха АФП и АП, цитирани от БТА.

Това е първият ѝ потвърден официален ангажимент след коремната операция, която съпругата на престолонаследника принц Уилям претърпя в средата на януари, съобщават от Министерството на отбраната.

🇬🇧 The news is reassuring: the Princess of Wales #KateMiddleton will make her return to public affairs on June 8, the British Ministry of Defense announced on Tuesday 5. This will be her first official engagement since being admitted to hospital on January 16. pic.twitter.com/Q3cuCyqY2F