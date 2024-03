56-годишната Памела Андерсън отново е без грим (СНИМКИ)

Памела Андерсън не се нуждае от грим, за да се чувства уверена.

Звездата от “Спасители на плажа” отново показа лицето си без грим за брой 24 на “CR Fashion Book".

Тя позира уверено в поредица от тоалети, включващи прозрачно боди с дълъг ръкав от The Attico, съчетано с бели токчета Schiaparelli и гривни от Pandora.

56-годишната Андерсън смени визията си, като облече черна рокля с дълъг ръкав на Balenciaga и черни високи токчета от същата марката.

Pamela Anderson, 56, goes makeup-free once more for gorgeous ‘CR Fashion Book’ spread https://t.co/TlkxUUeKWX pic.twitter.com/yfadpylWMU