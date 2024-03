Тормозили Меган Маркъл, докато била бременна (ВИДЕО)

Меган Маркъл призна, че докато е била бременна, често е ставала обект на тормоз и обиди в онлайн пространството.

В края на миналата седмица съпругата на принц Хари присъства на дискусия, която цели да предпази хората от кибертормоза. Участие взеха също Брук Шийлдс и Кейти Курик, предава dir.bg.

В рамките на събитието херцогинята на Съсекс говори за използването на социалните мрежи и щетите, които биха могли да бъдат нанесени в и чрез тях. "По-голямата част от тормоза и злоупотребите, които преживявах в социалните медии, бяха, когато бях бременна с Арчи и с Лили", заяви 42-годишната актриса. "Това е жестоко", коментира още Маркъл, която също така риторично зададе въпроса: "Защо някой би направил това?"

While at SXSW, Meghan the Duchess of Sussex shared that the "bulk of the bullying and abuse" that she experienced online came when she was pregnant with her and Prince Harry's children, Archie and Lilibet. pic.twitter.com/IvZq2BYFym