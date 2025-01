Меган Маркъл стартира свое лайфстайл предаване (ВИДЕО)

Съпругата на британския принц Хари – Меган Маркъл, обяви свое ново лайфстайл предаване в стрийминг платформата Нетфликс, пише Би Би Си.

Поредицата, озаглавена „С любов, Меган“ (With Love, Meghan), започва на 15 януари и включва осем 30-минутни епизода с участието на известни личности като актрисата Минди Кейлинг и звездата от сериала „Костюмари“ Абигейл Спенсър.



Нетфликс описва новото предаване като лайфстайл шоу, съчетаващо „практични съвети и откровени разговори“. В трейлъра, публикуван в четвъртък, се вижда как Меган украсява торта с малини и събира мед в Калифорния, където живее със съпруга си принц Хари и двете им деца, пише още БТА.

