Доктор Дре получи звезда на Алеята на славата в Холивуд (ВИДЕО+СНИМКИ)

Легендата на хип-хопа Доктор Дре получи звезда на холивудската Алея на славата, съобщи сайтът на "Билборд", предаде БТА.

Звездата на прочутия рапър, актьор, продуцент и носител на девет награди "Грами" е 2775-ата на прочутата алея в Холивуд. На церемонията по откриването ѝ присъстваха други величия на хип-хопа като Снуп Дог, Фифти сент и Еминем.

Любопитен факт е, че звездата на Доктор Дре се намира в непосредствена близост до тази на дългогодишния му приятел Снуп Дог.

"Израствайки в Комптън, никога не съм си представял, че един ден ще бъда представен тук, сред някои от моите герои от детството", каза Доктор Дре в речта си.

"Имах късмета да си изкарвам прехраната, правейки точно това, което обичам. По време на кариерата си имах привилегията да откривам и развивам нови таланти, както и да разширявам границите на хип-хопа както по отношение на съдържанието, така и на същността", продължи рапърът.

Pretty crazy Dr. Dre made all three of these guys superstars within a 10 year period pic.twitter.com/vbOoMJHxzh

"Ще бъда тук завинаги", каза 59-годишният Доктор Дре, завършвайки речта си.

Суперпродуцентът прави пробива си като съосновател на основополагащата рап група N.W.A. През 1992 г. той издава дебютния си албум The Chronic, който достига до третото място в класацията Билборд 200.

