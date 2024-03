Изневярата в Ню Йорк все още е престъпление

Според закон от 1907 г. изневярата все още е престъпление в щата Ню Йорк, съобщи АП. Предвижда се законодателна промяна, след която текстът най-сетне ще отпадне.

Прелюбодеянието все още се третира като престъпление в няколко американски щата, въпреки че обвиненията в съда са редки, а присъдите - още по-редки.

Законовите текстове са останали от времето, когато изневярата все още е била единствената легална причина за развод.

