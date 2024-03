Кралица Камила проговори за състоянието на Кейт Мидълтън

Принцеса Кейт се чувства "развълнувана от всички добри пожелания и подкрепа", каза кралица Камила.

Камила предаде благодарността на принцесата на Уелс на кралските фенове на фермерски пазар в Шрусбъри.

Тя каза на тълпата: „Знам, че Катрин е развълнувана от всички добри пожелания и подкрепа.“

Миналата седмица Кейт разкри, че е подложена на превантивно лечение на рак след коремна операция през януари.

