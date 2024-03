Тимъти Шаламе подписа договор за сътрудничество с Warner Bros

След успеха на филмите "Уонка" и "Дюн" "Уорнър Брос" смята да продължи партньорството си със звездата им Тимъти Шаламе и подписа договор с него за сътрудничество по бъдещи проекти като актьор и продуцент, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на студиото.

Сключената сделка не означава, че Шаламе може да прави филми единствено с "Уорнър Брос", а само, че студиото има правото на първи отказ.

Условията на сделката не са оповестени, но става ясно, че споразумението е "многогодишно".

Съпредседателите и главни изпълнителни директори на "Уорнър Брос Моушън Пикчър Груп" (Warner Bros. Motion Picture Group) Майк Де Лука и Пам Абди посочиха в изявление, че се възхищават на неговата "отдаденост на занаята", както и на "непоколебимата му всеотдайност да влага 100 процента от времето и вниманието си във всеки свой проект".

