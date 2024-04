Японската принцеса Аико започна работа

Японската принцеса Аико, единственото дете на император Нарухито и императрица Масако, започва първия си работен ден в местната организация на Червения кръст, предаде Киодо.

Тя постъпи на работа като служител на трудов договор и е назначена в отдел, фокусиран върху обучението на доброволци.

„Чувствам се радостна, но и смирена, че правя първата си стъпка като работещ член на обществото“, каза тя пред репортери в централата на Червения кръст в Токио.

Принцесата беше една от осмината нови служители, които започнаха работа в централния офис на Червения кръст в понеделник.

„Макар че тепърва започва фазата ми на работещ член на обществото, ще се постарая бързо да се адаптирам към работното място и да бъда полезна“, каза тя и добави, че родителите са ѝ пожелали успех.

Дружеството на Червения кръст има тесни връзки с императорското семейство, като императрици служат като почетни президенти, отбелязва Киодо.

