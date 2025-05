62-годишният Том Круз се закани да работи, докато стане на 100 г.

След дебюта си миналата седмица в Кан, „Мисията невъзможна: Възмездие“ продължава своето пътешествие по света, като премиерата му в Ню Йорк беше в неделя вечер, пише светското издание The Hollywood Reporter, цитирано от vesti.bg.

Осмият филм от поредицата „Мисията невъзможна“ е обявен за последен опит за Итън Хънт, изпълнен от Том Круз. Актьорът потвърди това на червения килим, казвайки пред медията: „Това е финалът! Не е наречен „финал“ просто така“.

Преди две години Круз беше цитиран да казва, че е вдъхновен от кариерата на 80-годишния Харисън Форд и иска да продължи да прави филми по „Мисията невъзможна“, докато не достигне възрастта на Форд.

Когато THR попита за цитата и дали е променил решението си – тъй като в момента е на 62 – Том Круз отбеляза: „Всъщност казах, че ще правя филми и на 80 години; всъщност ще ги правя и на 100 години. Никога няма да спра. Никога няма да спра да правя екшън, никога няма да спра да правя драма, комедийни филми – развълнуван съм“, добави той.

Оглеждайки се назад към близо 30 години от поредицата „Мисията невъзможна“, която стартира през 1996 г., Круз размишлява как не може да избере най-възнаграждаващ аспект от преживяването, защото „има толкова много моменти, за които да съм благодарен с режисьорите, с които съм работил, екипите, хората, културите, в които сме работили.", казва той и допълва:

"Всичко, което съм научил и продължавам да уча за разказването на истории, за живота, за лидерството, за характера и всеки аспект на киното. Беше изключително, наистина е изключително. Чувствам се много щастлив, че мога да правя филмите, които правя, и го обичам. Обичам просто да правя филми“.

Що се отнася до традициите, към които се придържа, преди да се заеме с мащабните каскади във филма, звездата се пошегува: „Има много ритуали преди каскадьорските изпълнения, които ме поддържат жив – зависи от това какво правя и от количеството подготовка, която трябва да направя. Много мисъл се влага в това и те са много сложни и много интересни“.

Във "Възмездие“ участват още Хейли Атуел, Саймън Пег, Пом Клементиеф, Грег Тарзан Дейвис, Анджела Басет, Исай Моралес, Хенри Черни, Чарлз Парнел, Холт Маккалани, Ник Офърман, Трамел Тилман и Кейти О'Брайън.

Кристофър Маккуори отново ще бъде режисьор. Това е неговият четвърти филм от поредицата „Мисията невъзможна“ и на премиерата той не си спести ласкавите определения към Том Крус: „най-щедрият, най-смелият – той е готов за всичко. Независимо дали разбира нещо или не, той е напълно готов да се хвърли в нещо, независимо дали го чувства или не. Той е страхотен учител и страхотен ученик“.

At the #MissionImpossible—The Final Reckoning premiere, Tom Cruise reveals he will keep making movies into his 100s pic.twitter.com/dZdzfEKnAf