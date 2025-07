Котарак - крадец се прочу в Нова Зеландия, задигал купища бельо, чорапи и дрехи (СНИМКИ+ВИДЕО)

Повечето собственици на котки се боят, че техните любимци ще донесат вкъщи мишка или птица, пише АП. Но за собствениците на един „престъпник“ в Оукланд, Нова Зеландия, има по-голям срам - да бъдат неволни съучастници на неспирните кражби на своята котка, информира БТА.

15-месечният котарак Лео се е превърнал в местна забележителност, след като отмъквал бельо от простори и спални в тихия крайбрежен район Майранаги. За действията си той получил псевдонима Леонардо да Пинчи (на английски pinch означава отмъквам, задигам - бел.ред.).

Leonardo da Pinchy - the clothes stealing cat



Most cat owners dread their pets bringing home mice or birds. But for the owners of one felonious feline in Auckland, New Zealand, there’s a worse shame — being the unwitting accomplice to an unstoppable one-cat crimewave.



