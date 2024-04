"Мишлен" вече ще награждава и хотелите, но не със звезди, а с ключове

Туристическият гид "Мишлен" обяви първите си хотелски отличия, съобщи АФП. Признание получиха 189 хотела от региони из цяла Франция.

Новото отличие на "Мишлен" беше оповестено за пръв път през октомври, но е подготвяно в продължение на много години, каза на пресконференция директорът на гида Гуендал Пуленек.

127 френски хотела получават един ключ на "Мишлен" за "уникален" престой, 38 са получили два ключа за "изключителен" престой и 24 хотела са получили три ключа за "необикновен" престой.

The first ever MICHELIN Key Hotels will be presented Monday April 8th starting with France. While the MICHELIN Star recognises the most outstanding restaurants in the world, the MICHELIN Key does the same for outstanding hotelshttps://t.co/XnAqt1c6Nn