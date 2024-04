Спасиха трима мъже след седмица на безлюден остров в Тихия океан (ВИДЕО)

Трима мъже, бедстващи седмица на необитаем остров в западната част на Тихия океан, са спасени от Военноморските сили на САЩ, предаде Ройтерс.

Издирващият ги военен самолет забелязал палмови листа, които те използвали, за да изпишат думата "H-E-L-P" (помощ - англ. език) на пясъчен плаж.

Мъжете - всички на възраст около 40 години, са открити в добро здраве. Те са били на Пикелот - необитаемо островче с площ под 13 декара, покрито с палмови дървета и разположено на 667 км югоизточно от Гуам, се казва в изявление на бреговата охрана на САЩ.

3 men spell ‘HELP’ with palm fronds, rescued from remote Pacific Island Pikelot: The castaways gathered palm fronds from the 31-acre island, arranged them to spell out “HELP” on the beach, and waited, according to a Coast Guard statement. https://t.co/lptZ9HgcwU pic.twitter.com/Ln0xHzkOr5

Самоличността и националността не се съобщават.

Сагата на триото започнала на 31 март, когато мъжете тръгнали с 20-метров открит скиф, оборудван с извънбордов двигател, от атол, на около 100 морски мили източно от мястото, където са открити, съобщи бреговата охрана.

Шест дни по-късно, след като опитните мореплаватели не се завърнали, тяхна роднина сигнализира властите, които започнали действия по издирване и спасяване. Първоначалната зона на търсене обхващала повече от 78 000 квадратни морски мили, отбелязва Ройтерс.

Ден по-късно от самолет на Военноморските сили на САЩ забелязали надписа, изписан с палмови листа.

The Coast Guard rescued 3 men stranded on a tiny Pacific island after they used one of the oldest tricks in the book to get noticed. The men, all in their 40s, were stranded on Pikelot Atoll, Yap State, Federated States of Micronesia for more than a week. https://t.co/fOqk391Prr