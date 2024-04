Дара и Папи Ханс се обясниха в любов на сцената на Dancing Stars

Двама от най-ярките и талантливи участници в Dancing Stars се обясниха в любов под прожекторите на бляскавото танцово шоу.

Поп звездата Дара разкри чувствата си към своя годеник, доктора по фармакология Ервин и го целуна на сцената пред публиката и журито. Певецът Папи Ханс пък разплака с красиво любовно послание половинката си, актрисата Сара Драгулева. Самите Дара и Папи преди време също преживяха бурна афера, последвана от драматична раздяла, а днес са само приятели.

Във вечерта, посветена на любовта в Dancing Stars, всички звезди танцуваха за най-важните хора в живота си. Дара се раздаде с модерна хореография, а водещите предположиха, че тренира за сватбения си танц с Ервин.

"Предишните ми връзки бяха борба. Ервин е човекът, който преобърна света ми. Помогна ми да повярвам в истинската любов. С него ще продължа напред живота си", каза красивата поп звезда. "Дара е световен талант, а аз я владея с магия!", похвали се фармакологът.

Папи Ханс пък доказа обичта си към гаджето си Сара с романтични думи и танцува за нея. "Преди да те срещна бях самоунищожителен, опитвах се да се харесвам на всички, но не бях щастлив. Ти, ангелче мое, ме спаси!", каза той и разплака актрисата. "Преди време предизвиках Папи да бъде най-добрия мъж и това е резултатът", каза Сара.

В началото на емоционалната вечер на сцената излезе синоптичката Натали Трифонова, която посвети нежен танц на майка си. Олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова пък показа обичта към баба си и дядо си, които са я отгледали, с атрактивен шоуденс по хита We Are the Champions на Queen. На финала спортистката вдигна високо златния си медал, пише dir.bg.