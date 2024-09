Ново ВИДЕО показва как роботи вадят останките от "Титан"

Новопубликувани кадри показват високотехнологичното извличане на отломки от потъналия подводен апарат "Титан", докато съоснователят на компанията, която го е направила, казва на следователите, че се надява смъртоносната катастрофа да не означава край на изследването на дълбоките океани.

В зловещото видео, публикувано от Морския разследващ съвет късно в понеделник, се вижда как дистанционно управлявано превозно средство прикрепя въжета и оборудване към това, което изглежда е крайната капачка на потъналия кораб на 26 юни миналата година.

В един момент камерата на дистанционното превозно средство показва в близък план две роботизирани ръце, които маневрират с оборудването за извличане, докато акула плува до останките от подводницата "Титан".

По-късно изглед от въздуха показа облак, наподобяващ прах, който изригна, когато дистанционно управляваното устройство се издигна от океанското дъно.

New video shows salvage of doomed Titan submersible from ocean floor https://t.co/NZP5Z8VMdi pic.twitter.com/FbSLlXDKYY

— New York Post (@nypost) September 24, 2024

Двуминутният клип е сред множеството видеоклипове и изображения, които бяха публикувани от Морския разследващ съвет през последните дни като част от продължаващото публично изслушване на Бреговата охрана за това как се е развила миналогодишната катастрофа.

Петима души загинаха, когато подводният апарат "Титан" внезапно се взриви, след като потегли на път към прочутото място на потъналия "Титаник" на дъното на Северния Атлантически океан на 18 юни 2023 г.

Публикуването на новия клип стана в момент, когато Гилермо Сонлейн, съосновател на компанията OceanGate, собственик на подводницата, заяви на изслушването в понеделник, че се надява катастрофата да не съсипе други подобни мисии.

“Това не може да бъде краят на изследването на дълбокия океан. Това не може да бъде краят на дълбоководните подводни апарати и не вярвам, че ще бъде така”, каза Сонлейн, който напусна компанията преди катастрофата с Титан.

Но бившият оперативен директор на компанията Дейвид Лохридж свидетелства по-рано в понеделник, че често е влизал в конфликти с другия съосновател на компанията, Стоктън Ръш — един от загиналите — и че според него компанията е била ангажирана единствено с правенето на пари.

New video shows salvage of doomed Titan submersible from ocean floor https://t.co/rCBZn3Mxxe pic.twitter.com/S4oJpDc6oK

— New York Post (@nypost) September 24, 2024

Лохридж също така добавя, че е отказал да подпише това, което той описва като “ужасяващи” грешки в първоначалния модел на обречения подводен апарат "Титан" — което по-късно води до уволнението му.

"Цялата идея на компанията беше да прави пари”- свидетелства Лохридж. “Имаше много малко наука”

Служители на бреговата охрана отбелязаха в началото на изслушването, че подводницата не е била подложена на независим преглед — както е стандартната практика — преди да потегли.

Очаква се изслушването да продължи до петък и в него да се включат още няколко свидетели, някои от които са тясно свързани с компанията.

Амбър Бей, бивш административен директор на OceanGate е един от основните свидетели, които трябваше да се явят на изслушване във вторник.

Раз загина заедно с британския авантюрист Хамиш Хардинг, френския изследовател Пол-Анри Наржоле и пакистанските баща и син Шахзада и Сулеман Дауд.

Източник: nypost.com