Вижте най-скъпата коледна елха в Европа (ВИДЕО)

В германския град Мюнхен показаха най-скъпата коледна елха в Европа. Дървото е високо 3 метра и е направено от 2024 златни монети на обща стойност 5,2 милиона евро. 3-метровата елха е дело на сътрудничеството между компанията „Про аурум“, която търгува с благородни медали, и Австрийския монетен двор, пише NOVA.

WATCH: #Europe's most expensive #Christmas tree went on display in Munich. The almost 3-metre gold tree made of 2,024 Vienna Philharmonic coins, is worth more than €5.2 million. pic.twitter.com/OSDN02WqKe