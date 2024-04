Кание Уест ще снима филми за възрастни, отваря собствено порностудио

Американският рапър Кание Уест, който смени официално името си на Йе, планира да отвори собствено порно студио и марка Yeezy Porn, съобщи TMZ.

Студиото може да отвори врати още това лято и ще бъде част от цяла марка за развлечения за възрастни. Кание Уест и колегите му са обсъдили идеята с ветерана в индустрията Майк Моз.

Това е бившият съпруг на порно актрисата Сторми Даниелс, която широката публика познава от скандалния случай с бившия американски президент Доналд Тръмп. Твърди се, че той ѝ платил, за да мълчи за сексуалния си контакт с него по-миналото десетилетие.

Kanye West plans to launch Yeezy PORN studio with Stormy Daniels' ex in latest shock move... five years after revealing 'addiction' to lewd material https://t.co/8EwSkhRubG pic.twitter.com/7gjrISzciV