Бианка Ченсори няма търпение да има бебе от Кание Уест

Съпругата на Кание Уест, Бианка Ченсори, е нетърпелива да има бебе от музикалната звезда твърдят хора от обкръжението им. И дори тогава е категорична, че няма да спре да парадира полугола на публични места.

Твърди се, че двойката няма търпение скоро да се сдобие с общи наследници, въпреки че близките на архитектката не одобряват нито връзката им, нито стайлинга, с който Кание ѝ налага да се появява.

Според The ​​US Sun 29-годишната Бианка няма намерение да се облича по-скромно, когато забременее и ще продължи с обичайния си пикантен стил.

