Дженифър Лопес и Бен Афлек финализираха развода си

Бен Афлек и Дженифър Лопес са официално разведени – това стана ясно от съдебни документи, с които списание PEOPLE се е сдобило. Финалното решение идва почти 20 седмици, след като актрисата от „Unstoppable“ подаде молба за развод на 20 август.

Двамата се събраха отново като двойка през 2021 г. и сключиха брак на интимна церемония в Лас Вегас през юли 2022 г. Месец по-късно, на 20 август 2022 г., те организираха по-голямо тържество в Джорджия, където празнуваха с приятели и семейство.

Лопес подаде молба за развод точно две години след сватбата в Джорджия, изтъквайки като причина непреодолими различия. В документите тя посочва 26 април като официалната дата на раздялата. Актрисата се обърна към Върховния съд на окръг Лос Анджелис без правен представител и подчерта, че няма претенции за съпружеска издръжка. Тя иска адвокатските хонорари да бъдат разделени поравно и отбелязва, че „точният характер“ на общите и отделните им активи и задължения все още не е ясно дефиниран и „предстои да бъде установен“. Лопес също поиска да възстанови моминското си име – Дженифър Лин Лопес.

Според близки до звездата източници, седмица след подаването на молбата тя изглеждала „облекчена“, но не и щастлива от факта, че се стига до развод. „Тя не искаше развод. Опитаха се да намерят начин да се справят с различията си, защото се обичат. Дженифър не е човек, който се отказва лесно“, каза тогава близък до звездата.

В същото време други източници споделят, че Бен Афлек е бил „в добро състояние и изцяло фокусиран“ върху работните си проекти и грижите за децата си. „Той се чувства най-добре, когато е зает. Изцяло се старае да бъде добър родител. Изглежда много щастлив от това, което прави“, коментираха хора от обкръжението му.

Още през май започнаха слухове за евентуална криза между двамата, след като двамата не бяха виждани заедно последната им обща поява в Ню Йорк в края на март.

Въпреки това, през лятото двамата все още се събираха за важни семейни поводи – например за дипломирането на Виолет и за кратки семейни обеди, на които бяха забелязвани заедно и изглеждаха в добри отношения.

Дженифър Лопес е майка на близнаците Макс и Еме (16 г.) от брака си с Марк Антъни. Бен Афлек има три деца от предишния си брак с актрисата Дженифър Гарнър: Виолет (18 г.), Серафина (15 г.) и Самюел (12 г.).

Докато Лопес прекара лятото си с европейско пътешествие, а след това и в Хемптънс, където празнува рождения си ден и 4 юли без Афлек, актьорът остана предимно в Лос Анджелис, за да работи по The Accountant 2. През септември Лопес се появи на филмовия фестивал в Торонто за премиерата на Unstoppable, където Афлек – съпродуцент на филма – не присъства.

Малко по-късно, на 16 септември, двамата бяха забелязани на семеен обяд в Polo Lounge в хотел Beverly Hills, заедно с децата си.

През декември Лопес публикува видео, в което обобщава най-важните моменти от годината си – сред тях бяха бляскавото ѝ участие на Met Gala 2024, премиерата на филма Atlas и сцени от Unstoppable и This Is Me... Now: A Love Story. „Много се гордея с начина, по който се справям с всичко“, казва звездата във включено интервю. „Когато имам трудни моменти, съм се научила да усещам емоциите и след това да ги пускам“, споделя тя.

Сега, с финализирането на развода, холивудската двойка наистина обръща нова страница в живота си. Към момента и двамата са насочили усилията си към кариерата и децата си, като всеки от тях продължава напред по собствен път.