Харви Уайнстийн отново се изправя пред съда в Ню Йорк

Продуцентът Харви Уайнстийн днес трябва да се върне в съдебната зала в Ню Йорк, след като миналата седмица апелативен съд отхвърли присъдата му за изнасилване от 2020 г. и разпореди нов процес, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Предварителното изслушване в Манхатън се очаква да премине с обсъждане на доказателства, график и други въпроси, каза Артър Ейдала, адвокат на Уайнстийн.

Той заяви, че клиентът му ще присъства на изслушването, въпреки че 72-годишният мъж е в болница, където беше настанен от затвора. Адвокатът обясни, че Уайнстийн, който има сърдечни проблеми и диабет, е преминал изследвания поради здравословните си проблеми. Ейдала обаче не каза какви са били тестовете, които са направени на продуцента.

От кабинета на окръжния прокурор на Манхатън Алвин Браг съобщиха, че са решени отново да заведат дело срещу Уайнстийн. Правни експерти твърдят, че това може да се проточи и да зависи дали жените, които са били обект на посегателства от негова страна, са готови да свидетелстват отново. Една от потърпевшите - Мими Хейли, заяви миналата седмица, че все още обмисля дали ще свидетелства при евентуално повторно разглеждане на делото, отбелязва Асошиейтед прес.

Някогашният влиятелен продуцент беше осъден в Лос Анджелис през 2022 г. и за друго изнасилване, като има и присъда от 16 години лишаване от свобода, произнесена в Калифорния.

По случая в Ню Йорк, по който произнесеното наказание беше отхвърлено, Уайнстийн е осъден за изнасилване на млада актриса от 2013 г. и за сексуално посегателство от 2006 г. над Хейли, бивша асистентка на продукцията “Топ дизайнер” (Project Runway). Харви Уайнстийн не се признава за виновен и твърди, че всички сексуални действия са били по взаимно съгласие, припомня Асошиейтед прес.

Миналата седмица Апелативният съд на Ню Йорк отмени 23-годишната му присъда с мотива, че съдията по делото е позволил на съдебните заседатели да видят и чуят твърде много доказателства, които не са пряко свързани с обвинението.

Решението шокира и разочарова жените, които празнуваха исторически успехите на движението #MeToo, което предизвика вълна от твърдения за сексуални нарушения в Холивуд и извън него, отбелязва Асошиейтед прес.

