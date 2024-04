Странно явление на повърхността на Марс удиви учените

Марсоходът на НАСА Curiosity откри емисии на метан на повърхността на кратера Гейл. Този вид газ, който обикновено се свързва с живота на Земята, навежда учените да подозират, че е възможно на Червената планета да живеят микроорганизми.

Въпреки това, по-нататъшни проучвания с помощта на инструмента SAM (Анализ на проби на Марс) разкриха неочаквано поведение на метана. Концентрацията му варира сезонно, като достига пик през нощта и изчезва през деня. Освен това ExoMars Trace Gas Orbiter не откри метан в марсианската атмосфера.

I've been sniffing traces of methane in Gale Crater for years, but why it's there and how it behaves has puzzled scientists. A new proposal suggests that the gas may be sealed under solidified salt deposits in the Martian regolith: https://t.co/QjCsGr2tXZ pic.twitter.com/0glSXMJZWs