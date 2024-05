Брадли Купър и Джиджи Хадид в страстна целувка на концерт на Тейлър Суифт (ВИДЕО)

Брадли Купър и Джиджи Хадид се възползваха максимално от престоя си в Града на любовта.

Двойката беше забелязана да се гушка в неделя вечер, докато присъстваше на концерта на колежката си Тейлър Суифт Eras Tour в Париж заедно с Травис Келсе.

Във видео, публикувано в TikTok, се вижда как 49-годишната звезда от "Американски снайперист" обгръща с ръце талията на супермодела, преди да я привлече за целувка.

Хадид приветства момента, като държеше лицето на актьора в ръцете си.

Двамата сведоха прикритостта си до минимум, целуваха се и се прегръщаха от време на време, докато пееха хитовете на Тейлър“, каза източник пред Entertainment Tonigh

Всъщност Хадид се превърна в гореща тема в мрежата заради ентусиазираните си танцови движения по време на многочасовото шоу.

Въпреки че движенията на Купър бяха малко по-изтънчени, моделът силно аплодираше най-добрата си приятелка, докато пееше всички текстове на песните.

Bradley Cooper, Gigi Hadid, and Travis Kelce at #TheErasTourParis #ErasTourParis pic.twitter.com/WiXyITG8zV

Разголената блондинка изглеждаше небрежно готина в дълга черна жилетка и дънки, докато приятелят ѝ беше облечен в светла риза с дълъг ръкав и панталон.

След края на шоуто “щастливата двойка напусна концерта хванати ръка за ръка и изглеждаха много влюбени“, добави източникът.

Макар да не е ясно дали четиримата са се срещнали по-късно през нощта, наскоро те бяха зедно на почивка в Кармел-бай-те-Сий, Калифорния.

Малко след излизането на последния студиен албум на Суифт, “The Tortured Poets Department”, групата се наслади на така необходимия отдих в крайбрежния град.

Bradley Cooper and Gigi Hadid share steamy kiss during Taylor Swift’s Eras Tour show in Paris https://t.co/iT39aceRZr pic.twitter.com/NZI8FHGRPo