За жителите на Русия се подготвят промени в трудовото законодателство, според които те може да бъдат преместени в тези региони, където има недостиг на работници. Това се казва в последния доклад на Британското разузнаване, публикуван в социалната мрежа X.



Както се отбелязва в резюмето, Русия в момента изпитва недостиг на работна ръка, което се превръща в сериозен проблем в някои отрасли. Според оценките на Известия през 2023 г. в Русия има недостиг на 4,8 милиона работници. Например руската транспортна и логистична индустрия не успя да запълни 25% от свободните работни места за шофьори на камиони през 2023 г.



Според Британското разузнаване недостигът на работна ръка е бил поне отчасти причинен от войната на Русия срещу Украйна, която е довела до мобилизация на част от работещото население и емиграция на някои квалифицирани работници, които искат да избегнат наборна служба. Съвсем наскоро недостигът на работна ръка се изостри от ограниченията върху заетостта на мигранти, наложени след терористичния инцидент в Москва на 22 март 2024 г.



