Ричард Гиър се завърна на червения килим в Кан с филма "О, Канада"

Звездата от романтичните филми през 80-те и 90-те години Ричард Гиър се завърна на червения килим на кинофестивала в Кан по повод представянето на новия филм на режисьора Пол Шрейдър, съобщи АФП, предава БТА. Лентата със заглавие "О, Канада" е включена в конкурсната програма.

