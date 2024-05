Марк Зукърбърг и съпругата му показаха трите си дъщери (СНИМКИ)

Във вторник, 14 май, Зукърбърг и съпругата му Присила Чан споделиха в Instagram снимки от празнуването на 40-ия рожден ден на основателя на Meta, които включваха няколко редки снимки на трите дъщери на двойката — Аурелия, на 13 месеца, Аугуст, на 6 години, и Максима, на 8 години.

В публикацията на Чан се вижда как Зукърбърг се забавлява на партито си, докато съпругата му носи най-малката им дъщеря Аурелия. На друга снимка двойката споделя целувка навън, докато са заобиколени от трите си дъщери.

В публикацията на Зукърбърг бяха споделени още кадри от партито за рождения му ден, включително сладка снимка на главния изпълнителен директор на технологичната компания и дъщерите му във възстановка на детската му стая, където Зукърбърг се е учил да програмира.

View this post on Instagram

"Благодарен съм за първите си 40 години! Присила ми организира малко парти и пресъздаде куп места, на които съм живял в началото на живота си", написа Зукърбърг под публикацията, като отдели време да подчертае всяко от помещенията, представени на рождения му ден.

Mark Zuckerberg and Wife Priscilla Share Rare Photos of Their 3 Daughters as They Celebrate His 40th Birthday https://t.co/2GZYoAADU3