Полицията идентифицира нападателя на актьора Стив Бушеми (СНИМКИ)

Нюйоркската полиция идентифицира заподозрян за случайното нападение над актьора Стив Бушеми миналата седмица. Полицията съобщава, че мъжът, който се вижда на кадри от охранителните камери, е 50-годишният Клифтън Уилямс.

Полицията не е установила местонахождението на Уилямс и не са извършени арести. Издирването продължава, предава Deadline.

Допълнителна информация за заподозрения не се съобщава.

This piece of crap attacked Steve Buscemi today. Completely unprovoked and random. New York City is no longer safe. pic.twitter.com/DN8zz131Zn