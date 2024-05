Първият небинарен победител на „Евровизия” бе посрещнат като герой в родината си (СНИМКИ)

Победителят от тазгодишния песенен конкурс „Евровизия“ Немо бе посрещнат като герой в родината си, предадоха АФП и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Немо, който е на 24 години, е от Швейцария, но живее в Берлин. В неделя вечерта изпълнителят пристигна в Цюрих.

Той е първият небинарен победител в конкурса - не се определя еднозначно като мъж или жена.

Феновете го посрещнаха с развявяващи се знамена. На едно от тях беше написано посланието „Ние съществуваме, ние настояваме, ние сме упорити“, като препратка към борбата на небинарните хора за признаване на тяхната идентичност. Друг плакат гласеше „Жена, мъж, човек“ на немски език.

After winning the Eurovision Song Contest in Malmo, Sweden, Nemo arrived at Zurich Airport to a hero's welcome. pic.twitter.com/RTvaOfx9F3

Немо спечели конкурса с песента The Code, която описва пътя му към осъзнаване на половата му идентичност.

Швейцария победи Хърватия, Украйна, Франция и Израел. Присъствието на израелската участничка Еден Голан предизвика сериозни спорове в момент, когато страната воюва срещу "Хамас" в ивицата Газа, след кървавото нападение на палестинската групировка в Израел на 7 октомври миналата година.

Nemo fans partied in the streets of Biel after their hometown hero won the Eurovision Song Contest for Switzerland on Sunday.

➡️ https://t.co/2hri1CZWYa pic.twitter.com/2HT6e5llzw