Мъж, изчезнал преди 27 години, е открит в дупка в дома на съседа си (ВИДЕО)

Мъж, изчезнал преди почти 30 години на 17-годишна възраст след предполагаемо отвличане, бе открит жив в къщата на съседа си в дупка в земята в овчарник под купчини сено.

Мъжът на име Омар Бин Омран, за когото се твърди, че е едно от деветте деца, се смята, че е изчезнал в град Джелфа в Алжир преди 27 години. Семейството му предполагаше, че той е бил убит по време на гражданската война между правителството на северноафриканската държава и различни ислямистки бунтовнически групировки, която бушува в продължение на 10 години през 90-те и началото на 2000-те години.

Истината се оказала много по-различна, а той бил много по-близо, отколкото семейството предполагало: изчезналият мъж бил открит в съседната къща на по-малко от 200 метра от тази на собствените му близки. В момента 61-годишен мъж е в полицейския арест, след като Омар, който сега е на 45 години, бе спасен на 12 май.

В социалните медии бяха споделени кадри от момента, в който той е бил открит в дупка в земята, описана от властите като овчарник, в рамките на дома на предполагаемия му похитител.

