Компанията на Илон Мъск ще имплантира мозъчен чип на втори пациент

Компанията "Нюралинк", собственост на Илон Мъск, е получила разрешение за имплантиране на мозъчен имплант на втори пациент, съобщи Ройтерс, позовавайки се на "Уолстрийт джърнал".

Управлението за контрол на хранителните продукти и лекарствата в САЩ е дало разрешение на мозъчния чип, след като компанията е разрешила проблемите с имлантацията, възникнали при първия пациент. През миналата седмица Ройтерс съобщи, позовавайки се на свои източници, че малки жици в мозъка на първия пациент са се разместили. "Нюралинк" е знаел за проблема отдавна.

