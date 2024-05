Принц Хари и Меган Маркъл отбелязаха 6 години от сватбата

Малко след като се завърнаха у дома в Калифорния след тридневното си посещение в Нигерия, херцогът и херцогинята на Съсекс отбелязаха шест години брак на 19 май.

42-годишната Меган и 39-годишният Хари вдигнаха кралската си сватба на 19 май 2018 г. в параклиса "Сейнт Джордж" в замъка Уиндзор. На приказната церемония присъстваха семейството и приятелите на двойката, включително кралица Елизабет, принц Филип, бъдещият крал Чарлз, бъдещата кралица Камила, принц Уилям и Кейт Мидълтън. Майката на Меган, Дория Рагланд, присъства на събитието и излезе от църквата под ръка с новия свекър на дъщеря си, който заведе Меган до олтара по време на церемонията.

След църковната служба Меган и принц Хари се разходиха с карета, теглена от кон, из Уиндзор, за да поздравят тълпите, събрали се по улиците. След това те имаха следобеден прием в залата "Сейнт Джордж" в замъка, преди да сменят тоалетите си — Меган в елегантна рокля на Stella McCartney за случая, а Хари в смокинг — за вечерния прием.

