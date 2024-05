Винъс Уилямс се сдоби със своя кукла Барби (СНИМКИ)

Компанията „Мател“ ще създаде Барби в чест на шампионката по тенис Винъс Уилямс и още осем спортисти, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Другите кукли ще бъдат посветени на гимнастичките Ребека Андраде и Алекса Морено, футболистките Мери Фаулър и Кристин Синклер, боксьорката Естел Мосли, плувкинята Федерика Пелегрини, паратриатлонистката Сузана Родригес и лекоатлетката Ева Свобода.

Venus Williams is honored with her own Barbie doll.



Her doll is a part of the new ‘Role Model’ line-up of dolls, which celebrates female sporting icons.



Very deserved. 💖 pic.twitter.com/esomHbRnFL